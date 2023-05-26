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11:14, 26 мая 2023Культура

VK Fest станет доступнее для людей с ограниченными возможностями

VK Fest станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Самый масштабный open-air фестиваль лета VK Fest будет переведен на жестовый язык и станет еще доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы фестиваля подчеркивают, что перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдет повторный тест-драйв с учетом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей. Также для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык.

Отмечается, что в этом году гости и зрители VK Fest тоже смогут помочь добрыми делами. Так, например, гости фестиваля могут поддержать благотворительные организации покупкой «Добрых билетов», часть средств с продажи которых пойдет на помощь локальным благотворительным организациям в городах фестиваля, а VK Fest удвоит вклад гостей в благотворительность.

Первый в России онлайн-фестиваль VK Fest стартовал в мае 2020 года. Тогда участие в VK Fest подтвердили более 70 артистов, а также звездные гости.

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Варвара Кошечкина
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