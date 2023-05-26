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19:21, 26 мая 2023Россия

На белгородское село с беспилотника сбросили два взрывных устройства

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбросе двух взрывных устройство на село Поповка

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В селе Поповка Белгородской области с беспилотного летательного аппарата сбросили два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один снаряд сдетонировал, второй нет», — говорится в сообщении.

Глава области добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На место прибыли взрывотехники и оперативные службы.

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Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Во время атаки пострадала женщина — у нее поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

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Никита Абрамов
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