На белгородское село с беспилотника сбросили два взрывных устройства

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбросе двух взрывных устройство на село Поповка

В селе Поповка Белгородской области с беспилотного летательного аппарата сбросили два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один снаряд сдетонировал, второй нет», — говорится в сообщении.

Глава области добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На место прибыли взрывотехники и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Во время атаки пострадала женщина — у нее поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.