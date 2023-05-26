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14:27, 26 мая 2023Россия

Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ Новой Таволжанки

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, есть одна пострадавшая. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая, в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей», — пояснил глава области.

На данный момент женщину доставили в больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Губернатор добавил, что осколки снарядов повредили постройки на территории местной базы отдыха. Помимо того, в результате попадания снаряда загорелся гараж и частный жилой дом, пожар удалось ликвидировать, но внутри гаража оказался поврежден один автомобиль.

За минувшие сутки ВСУ десятки раз обстреляли территорию Белгородской области. Гладков уточнил, что основной удар противника вновь пришелся на Грайворонский городской округ, который 22 мая подвергся атаке украинской диверсионно-разведывательной группы.

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Никита Абрамов
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