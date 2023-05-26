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12:02, 26 мая 2023Россия

Украина за сутки десятки раз обстреляла Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о десятках обстрелов региона ВСУ за сутки

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятки раз обстреляли территорию Белгородской области. О ситуации в приграничном регионе рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Основной удар противника вновь пришелся на Грайворонский городской округ, который 22 мая подвергся атаке украинской диверсионно-разведывательной группы. За 25 мая 132 прилета зафиксировали в селе Козинка. Снаряды попали по пограничному пункту пропуска, также повреждены дороги и тротуары. Еще три боеприпаса выпустили по городу Грайворону, в результате чего в пяти частных домах были выбиты окна, а также посечены заборы и фасады. Кроме того, разрушена одна пристройка и поврежден автомобиль.

Шесть снарядов упали на территорию Глотова. В населенном пункте полностью разрушено одно домовладение, еще в двух выбиты стекла и посечены заборы. Также взрывная волна побила окна в местном магазине и Доме культуры. «Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет, сбиты один БПЛА и две ракеты», — написал Гладков.

35 раз был обстрелян Шебекинский городской округ. В селе Сурково зафиксировали 17 прилетов. Кроме того, атаке дронов, артиллерии и минометов подверглась Новая Таволжанка. Там сброшенное с беспилотника взрывное устройство повредило фасад сельхозпредприятия. Еще два летательных аппарата рухнули в поле. Семь снарядов попали по территории села Муром. Еще один снаряд попал по погранпереходу в Шебекине. Во всех случаях никто не пострадал.

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Белгородский район приграничного региона за сутки обстреляли 14 раз. Две атаки были совершены с помощью беспилотников. В поселке Октябрьский дрон сбросил взрывное устройство на административное здание. Кроме того, квадрокоптер сбили в селе Головино. Также украинская артиллерия нанесла удар по селу Журавлевка, выпустив по его территории 12 снарядов.

В Краснояружском районе Белгородской области дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. А в Красной Яруге в результате падения фрагмента боеприпаса была повреждена кровля одного частного дома. Прилет еще четырех снарядов зафиксировали на окраине села Прилесье. Никто не пострадал.

Гладков также сообщил, что 12 раз был обстрелян Волоконовский район. «Из них по хутору Старый было выпущено восемь минометных снарядов, и четыре минометных снаряда упали рядом с селом Тишанка», — отчитался губернатор.

Накануне глава региона сообщал, что за 24 мая ВСУ обстреляли Белгородскую область больше 100 раз. 87 атак пришлись на Грайворонский городской округ. Кроме того, 16 раз был обстрелян Белгородский район.

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Зураб Дарахвелидзе
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