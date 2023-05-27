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11:04, 27 мая 2023Мир

Глава ВВС Великобритании заявил об угрозе НАТО от армии России

Глава ВВС Великобритании Вигстон заявил, что флот, подлодки и авиация России угрожают НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Российская авиация, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и всех стран НАТО. Об этом заявил начальник штаба британских Военно-воздушных сил (ВВС), маршал Майк Вигстон, передает The Telegraph.

По словам офицера, если Москва потерпит поражение в текущем конфликте на Украине, угроза альянсу со стороны российской армии будет сохраняться годами. Он отметил, что ситуация не изменится даже в случае смены власти в стране. Вигстон призвал Лондон и НАТО сосредоточить внимание на этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Япония и НАТО захотели развивать сотрудничество в киберпространстве и космической сфере для противостояния России и Китаю. Соответствующее соглашение может быть подписано в рамках саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Литве в июле.

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    Виктория Кондратьева
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