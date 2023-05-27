Раскрыто число уничтоженных ЧВК «Вагнер» бойцов ВСУ

ЧВК «Вагнер» сообщила об уничтожении более 70 тысяч бойцов ВСУ

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» раскрыла отчет о работе, проведенной на Украине с марта 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы основателя организации Евгения Пригожина.

Согласно данным из опубликованных документов, за год бойцы группы уничтожили свыше 72 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также взяли в плен 509 человек.

Кроме того, в файлах приводятся сведения о ликвидированной украинской технике — в их числе 309 танков, 566 боевых машин пехоты, 131 бронетранспортер, 124 самоходных артустановки, 83 реактивной системы залпового огня, а также 45 систем противовоздушной обороны.

25 мая сообщалось, что ЧВК «Вагнер» начала вывод своих бойцов из Артемовска (украинское название — Бахмут) и передачу контроля над ним военным Вооруженных сил России. Все запланированные мероприятия будут осуществлены в срок до 1 июня.