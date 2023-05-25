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10:41, 25 мая 2023Бывший СССР

ЧВК «Вагнер» начала передачу Артемовска военным ВС России

Пресс-служба Пригожина сообщила о начале передачи Артемовска военным ВС России

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала вывод своих бойцов из Артемовска (украинское название — Бахмут) и передачу контроля над ним военным Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

По его словам, бойцы ЧВК будут медленно отходить в тыловые районы. До 1 июня, отметил Пригожин, контроль над городом будет передан ВС РФ.

20 мая стало известно о полном переходе Артемовска под контроль российских сил. Бои за город продолжались на протяжении 224 дней. Позже президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и помогающие ей подразделения ВС России со взятием населенного пункта.

Позже в город прибыл врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он водрузил флаг ДНР над одним из уцелевших административных зданий Артемовска.

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Алевтина Запольская
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