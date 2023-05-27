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17:10, 27 мая 2023Россия

Путин учредил в России новую награду

Путин учредил в России орден Гагарина, им будут награждать за заслуги в сфере космоса

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина. Соответствующий указ в субботу, 27 мая, был опубликован на сайте Кремля.

Известно, что новую награду будут вручать за особые заслуги в сфере космоса. В частности, орденом могут быть отмечены иностранные граждане за эффективное участие в сотрудничестве с Россией в указанной области.

Также награждать им будут за выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в области космоса, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий, в проведении исследований.

В марте российский лидер постановил учредить медаль «За храбрость». Отмечалось, что ею будут награждать россиян за «храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» страны и за вклад в поддержание или восстановление «международного мира и безопасности».

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    Варвара Кошечкина
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