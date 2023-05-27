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13:44, 27 мая 2023Мир

Греция назвала условие для одобрение нового пакета санкций ЕС против России

Politico: Афины не одобряют 11-й пакет санкций из-за позиции Киева по греческим компаниям

Фото: Yves Herman / Reuters

Официальные Афины не одобрят новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, пока Киев не уберет из своего списка ряд греческих компаний. Такое условие называет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Греческие компании обвиняются как международные спонсоры войны, хотя они не нарушают ограничительные меры против России», — рассказал собеседник газеты. Отмечается, что глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал уладить существующие разногласия по этому вопросу с украинской стороной.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под ограничения попали 220 юридических лиц из России, Белоруссии и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии.

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    Виктория Кондратьева
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