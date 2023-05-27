В Каннах назвали победителей в номинациях лучшая мужская и женская роль

На кинофестивале в Каннах объявили победителей в номинациях лучшая мужская и женская роль

На 76-м Каннском кинофестивале объявили победителей в номинациях лучшая мужская и женская роль. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фестиваля.

Премии за лучшую мужскую роль удостоен японский актер Кодзи Якусе за работу в фильме «Идеальные дни» немецкого кинорежиссера Вима Вендерса. Актер сыграл роль уборщика туалетов из Токио. Премию за лучшую женскую роль получила Мерве Диздар из Турции за роль в фильме «О сухих травах» турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана.

В этом году за «Золотую пальмовую ветвь» боролся 21 фильм. Жюри возглавил шведский режиссер Рубен Эстлунд.

Ранее сообщалось, что фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области, показали на Каннском международном кинофестивале. «Блажь» — дебют документалиста Ильи Поволоцкого. Кинокартина рассказывает о взрослении девушки, которая вместе с отцом путешествует по стране в доме на колесах и зарабатывает деньги показами фильмов на передвижном кинотеатре.

Каннский кинофестиваль в 2023 году проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. Впервые фестиваль прошел в 1938 году. Мероприятие традиционно проводится в мае, но в 2021 году его перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.