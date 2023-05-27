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08:21, 27 мая 2023Мир

В Финляндию прибудут три военных корабля НАТО

В Финляндию с визитом прибудет отряд из трех военных кораблей НАТО

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В Финляндию с визитом прибудет отряд из трех военных кораблей Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 26 мая сообщили военно-морские силы страны.

В порту столицы Хельсинки их ожидают в субботу, 27 мая. Корабли для участия в учениях Baltops 23 в Балтийском море прибудут из Норвегии, Германии и Франции.

«Визит является частью запланированных операций НАТО в Балтийском море», — отметили в ведомстве.

Со стороны Финляндии в учениях примет участие противоминное судно класса Katanpää. Отмечается, что корабли FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции специализируются на наблюдении за акваторией. Возглавлять группу будет норвежский патрульный корабль береговой охраны HNoMS Nordkapp.

Также в понедельник, 22 мая, в Черногории стартовали учения НАТО Immediate Response 23, связанные с крупнейшими маневрами альянса в регионе Западных Балкан Defender Europe 2023.

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    Юлия Мискевич
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