В США рассказали о самой успешной ловушке в военной истории

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал Артемовск самой успешной западней в истории

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал Артемовск (украинское название — Бахмут) величайшей ловушкой в истории. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

«Бахмут стал, возможно, самой успешной западней, когда-либо созданной в военной истории. В итоге россияне превратили его в кладбище для украинской армии (...) Это не что иное как полная катастрофа», — сказал офицер.

Он счел цену, которую Киев заплатил за попытку удержать город, ужасающей. Как минимум 50 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли и многие получили ранения, добавил он.

Ранее Макгрегор предсказал скорый развал правительства президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинский государственный аппарат находится на грани коллапса.