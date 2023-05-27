Полицейские начали задерживать протестующих активистов в Гааге
Полиция Нидерландов начала задерживать протестующих климатических активистов движения Extinction Rebellion, устроивших демонстрацию на автомагистрали А12. Об этом сообщает издание NL Times.
27 мая активисты перекрыли трассу и стали требовать, чтобы власти больше не выделяли субсидии на добычу полезных ископаемых. В акции приняли участие тысячи человек. Чтобы разогнать демонстрантов, правоохранителям пришлось применить водомет.
Сейчас активистов увозят на автобусах в полицейские участки. Некоторые протестующие пытаются оказать сопротивление полицейским.
В марте этого года активисты Extinction Rebellion проводили подобную акцию на автомагистрали А12. Тогда они требовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе. Тогда были задержаны 700 человек.