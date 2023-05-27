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17:38, 27 мая 2023Мир

Полицейские начали задерживать протестующих активистов в Гааге

В Гааге полиция начала задерживать протестующих активистов за демонстрацию на трассе А12
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Полиция Нидерландов начала задерживать протестующих климатических активистов движения Extinction Rebellion, устроивших демонстрацию на автомагистрали А12. Об этом сообщает издание NL Times.

27 мая активисты перекрыли трассу и стали требовать, чтобы власти больше не выделяли субсидии на добычу полезных ископаемых. В акции приняли участие тысячи человек. Чтобы разогнать демонстрантов, правоохранителям пришлось применить водомет.

Сейчас активистов увозят на автобусах в полицейские участки. Некоторые протестующие пытаются оказать сопротивление полицейским.

В марте этого года активисты Extinction Rebellion проводили подобную акцию на автомагистрали А12. Тогда они требовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе. Тогда были задержаны 700 человек.

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    Елизавета Новикова
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