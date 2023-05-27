Полицейские начали задерживать протестующих активистов в Гааге

В Гааге полиция начала задерживать протестующих активистов за демонстрацию на трассе А12

Полиция Нидерландов начала задерживать протестующих климатических активистов движения Extinction Rebellion, устроивших демонстрацию на автомагистрали А12. Об этом сообщает издание NL Times.

27 мая активисты перекрыли трассу и стали требовать, чтобы власти больше не выделяли субсидии на добычу полезных ископаемых. В акции приняли участие тысячи человек. Чтобы разогнать демонстрантов, правоохранителям пришлось применить водомет.

Сейчас активистов увозят на автобусах в полицейские участки. Некоторые протестующие пытаются оказать сопротивление полицейским.

В марте этого года активисты Extinction Rebellion проводили подобную акцию на автомагистрали А12. Тогда они требовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе. Тогда были задержаны 700 человек.