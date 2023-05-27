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09:00, 27 мая 2023Россия

В России отметили риски провокаций на польской и прибалтийской границах

Погранслужба ФСБ: риски провокаций на прибалтийской и польской границах возросли

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Погранслужба ФСБ России отметила возрастание рисков провокаций на прибалтийской и польской границах. Об этом заявил первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что на сегодняшний день в целом наблюдается рост активности иностранных спецслужб, в частности, на западном и северо-западном направлениях.

«Возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», — резюмировал Кулишов.

26 мая российские пограничники сбили беспилотник из автоматического оружия. Как уточнялось, аппараты со взрывчаткой атаковали село Стратива в Брянской области. Два сбросили взрывчатку в поле, а третий с зарядом РПГ направился к селу и был сбит метким огнем пограничника.

Ранее Владимир Кулишов назвал число украинских обстрелов на территории России с начала специальной военной операции. Так, по информации пограничников, страна подвергалась атакам со стороны сил Киева более двух тысяч раз с февраля прошлого года. Речь идет об ударах по объектам военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

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    Марина Совина
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