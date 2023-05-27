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14:34, 27 мая 2023Россия

В Москве загорелся рынок «Садовод»

Три торговых павильона загорелись на рынке «Садовод» в Москве

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве произошло возгорание на рынке «Садовод». Об этом в субботу, 27 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, пожар начался на третьем этаже здания. Горят три павильона, продавцы выносят товары на улицу. На место выехали представители экстренных служб, информации о пострадавших пока не поступало.

В ноябре прошлого года на «Садоводе» произошел аналогичный инцидент. Площадь горения тогда составила 50 квадратных метров. На тушение был направлен вертолет.

Ранее в центре Москвы на Никитском бульваре возник пожар в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века.

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    Варвара Кошечкина
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