Охранник погиб под обстрелом ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при обстреле ВСУ предприятия в Шебекинском округе погиб охранник

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекинского округа Белгородской области погиб один человек. Об этом в субботу, 27 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По его словам, речь идет об охраннике действующего предприятия города, который в момент обстрела находился на улице.

Также известно о пострадавших, среди них есть двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Они транспортируются в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что при обстреле Суджанского района Курской области со стороны ВСУ погиб строитель, который работал неподалеку от государственной границы.