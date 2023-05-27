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18:29, 27 мая 2023Россия

Охранник погиб под обстрелом ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при обстреле ВСУ предприятия в Шебекинском округе погиб охранник
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекинского округа Белгородской области погиб один человек. Об этом в субботу, 27 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По его словам, речь идет об охраннике действующего предприятия города, который в момент обстрела находился на улице.

Также известно о пострадавших, среди них есть двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Они транспортируются в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что при обстреле Суджанского района Курской области со стороны ВСУ погиб строитель, который работал неподалеку от государственной границы.

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    Варвара Кошечкина
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