МО РФ: российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 27 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, также на донецком направлении российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 260 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

25 мая Министерство обороны доложило об уничтожении двух складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины близ населенных пунктов Ступочка и Авдеевка. Уничтоженные боеприпасы принадлежали 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригадам ВСУ.