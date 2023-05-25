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15:19, 25 мая 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны заявило, что в районе Авдеевки и Ступочки уничтожены склады с боеприпасами ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации министерства, два склада находились близ населенных пунктов Ступочка и Авдеевка — уничтоженные боеприпасы принадлежали 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригадам ВСУ.

На донецком направлении также были уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад передал Украине оружия на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев демонстрировать тактические успехи на поле боя. Он также подчеркнул, что страны Запада делают все для затягивания и экскалации конфликта на Украине.

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Анастасия Шейкина
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