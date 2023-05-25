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10:32, 25 мая 2023Россия

Шойгу обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

Шойгу заявил, что Запад делает все для затягивания и эскалации конфликта на Украине

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Страны Запада делают все для затягивания и экскалации конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске, его цитирует РИА Новости.

«Делается все возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка», — сказал российский министр.

Шойгу указал на важность контактов в главой Минобороны Белоруссии на фоне стремительного роста напряженности в мире и усиления международной конфронтации. Он назвал Республику Беларусь верным союзником и надежным партнером.

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Анастасия Шейкина
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