Шойгу обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

Шойгу заявил, что Запад делает все для затягивания и эскалации конфликта на Украине

Страны Запада делают все для затягивания и экскалации конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске, его цитирует РИА Новости.

«Делается все возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка», — сказал российский министр.

Шойгу указал на важность контактов в главой Минобороны Белоруссии на фоне стремительного роста напряженности в мире и усиления международной конфронтации. Он назвал Республику Беларусь верным союзником и надежным партнером.