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21:37, 27 мая 2023Спорт

Футболисту «Сочи» помешало выйти на замену обручальное кольцо

Обручальное кольцо помешало футболисту «Сочи» Заике выйти на замену в матче с «Зенитом»
Кирилл Заика

Кирилл Заика. Фото: сайт футбольного клуба «Сочи»

Футболисту «Сочи» Кириллу Заике помешало выйти на замену в матче с «Зенитом» обручальное кольцо. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла на арене сочинцев и завершилась со счетом 1:1. Защитник должен был выйти на поле на 80-й минуте, однако резервный арбитр не допустил его с кольцом на руке. Снять украшение не удалось, поэтому Заика остался на скамейке.

Ранее 27 мая «Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). У сочинцев забил Артур Юсупов, а среди петербургских футболистов отличился Густаво Мантуан.

После 29 матчей сочинцы расположились на десятом месте турнирной таблицы чемпионата России с 38 очками. «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. На данный момент в активе команды 67 очков.

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    Андрей Стрельцов
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