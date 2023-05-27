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03:54, 27 мая 2023Мир

В Британии назвали ВВС России угрозой для НАТО и Лондона

Глава штаба ВВС Британии Уигстон назвал военно-воздушные силы России угрозой для НАТО

Фото: Chris Lawton / Unsplash

Глава штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Майкл Уигстон заявил, что ВВС России представляют угрозу для НАТО и Лондона. Об этом сообщает The Telegraph.

«Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и это то, на чем мы должны сосредоточить наше внимание», — сказал Уигстон.

Ранее обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль в своей статье назвал новые российские гиперзвуковые ракеты началом очередного этапа боевых действий. По его словам, новый вид вооружений российских войск, отличающийся быстротой и маневренностью, представляют сложную задачу для обороны. Кетвилль отметил, что гиперзвуковые ракеты являются серьезным вызовом для Запада, так как их очень трудно сбить.

Также портал World Socialist Web Site (WSWS) ранее писал о том, что поставки Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине подтверждает роль страны как главного провокатора в войне НАТО против России.

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    Марина Совина
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