Telegraph: леденящие душу российские ракеты «Циркон» ведут к новому этапу боевых действий

Обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль в статье для британского издания назвал новые российские гиперзвуковые ракеты началом очередного этапа боевых действий.

По его словам, новый вид вооружений российских войск, отличающийся быстротой и маневренностью, представляют сложную задачу для обороны. Кетвилль подчеркивает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезным вызовом для Запада, так как их очень трудно сбить.

При этом журналист признал, что, несмотря на создание контрмер, ракеты продолжают модернизировать, чтобы они смогли достичь цели. От гиперзвуковых ракет, подобных российскому «Циркону», у западных военных стратегов «по спине бегут мурашки», а эксперты указывают на серьезную озабоченность ВМС США.

«Они представляют собой мощное противокорабельное оружие, угрожающее авианосцам, которые позволили США проецировать свою мощь по всему миру», — подчеркнул он. По мере развития гиперзвуковых технологий уничтожение подобных ракет может стать невозможным, заключил Кетвилль.

Ранее британский стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что масштабные поставки оружия, техники и ракет Storm Shadow для Украины оставили Британию без необходимого запаса вооружений, которые могли бы понадобиться Лондону в случае начала глобального конфликта Запада с Россией.