Британию уличили в начале необъявленной войне против России

WSWS: Великобритания на каждом этапе конфликта с Россией «возглавляла эскалацию НАТО»

Поставки Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине подтверждает роль страны как главного провокатора в войне НАТО против России. Об этом заявил портал World Socialist Web Site (WSWS).

Отмечатся, что это самое дальнобойное оружие, которое получил Киев. «В этих условиях единственное, что предотвратило начало прямой войны между Великобританией и Россией, — это сдержанность Кремля, опасающегося срабатывания пункта о коллективной обороне НАТО», — считает WSWS. По мнению авторов материала, таким образом Великобритания ведет необъявленную войну с Россией.

Кроме того, портал уличил Лондон в том, что на каждом этапе конфликта он «возглавлял эскалацию НАТО». Авторы материала также указали на то, что действия Великобритании на протяжении последних лет сопровождались заявлениями ведущих военных и политических деятелей, ясно свидетельствующими о враждебных намерениях Лондона по отношению к России. В частности, еще в 2016 году действовавший на тот момент министр обороны Майкл Фэллон заявил парламентскому комитету по обороне, что Великобритания будет готова к войне с Россией к 2018 году.

11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. «Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — сказал он.