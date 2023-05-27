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14:44, 27 мая 2023Мир

Стало известно об отказе Китая общаться с США после встречи в Вене

Hindustan Times: Китай отказывается общаться с США после встречи в Вене

Фото: Thomas Peter / Reuters

США стремятся поддерживать открытые линии связи с Китаем в военной сфере, чтобы избежать неправильного восприятия как в мирное время, так и во время кризисов, но Пекин отказывается отвечать на американские запросы. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер, передает Hindustan Times.

По его словам, несмотря на встречу помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с высокопоставленным деятелем внешней политики Коммунистической партии Китая Ван И в Вене, Соединенные Штаты продолжают сталкиваться с нежеланием китайской стороны вести устойчивый диалог на уровне военных министерств.

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«США и Министерство обороны протянули руку в этом вопросе военного взаимодействия, но у нас еще нет постоянно желающих партнеров», — отметил Ратнер.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином может перерасти в вооруженный конфликт. «Я считаю, что Китай, учитывая имеющуюся у него мощь, является опасным потенциальным противником [США] <...> Мы имеем два общества с глобальными историческими взглядами, но разными культурами, которые соперничают друг с другом», — сказал он.

Киссинджер подчеркнул, что поводом для конфликта может послужить «проблема» в Южно-Китайском море. По его мнению, если стороны не найдут способы решения «по принципу свободы открытого моря», то столкновений не избежать.

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    Анжелика Бережная
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