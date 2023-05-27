Залужному предрекли разочарование истребителями F-16

Sky News: Залужный будет разочарован истребителями F-16 из-за их уязвимости перед Россией

Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, разочаруют главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, так как у них есть много уязвимостей перед Россией. Такую ситуацию предрек военный аналитик Шон Белл, передает Sky News.

Эксперт отметил, что Киеву нужны современные радары и авионика для обнаружения целей в воздухе для противодействия российским Военно-космическим силам (ВКС). Он предположил, что западные государства не поставят украинской стороне F-16 с такими приборами, так как они слишком дорогие.

Белл уточнил, что Запад может бояться перехвата технологий силами Москвы. «Серьезный риск заключается в том, что Киев "получит то, о чем просил", — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям», — заключил он.

Ранее бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук заявил, что поставки Украине истребителей F-16 являются попыткой Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России. Он отметил, что источники в США раньше называли сентябрь крайним сроком для продолжения помощи Киеву.