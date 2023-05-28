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14:02, 28 мая 2023Бывший СССР

Возможность возвращения Украиной выделенной Западом финансовой помощи оценили

Политолог Бышок: Запад пока не задумывается о требовании возмещения расходов с Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Запад пока не задумывается о том, когда начать требовать возмещение расходов с Украины. Сегодня этот вопрос не рассматривается, заявил кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался, оценивая возможность возвращения Киевом выделенной ему Западом финансовой помощи.

Сейчас никто не думает относительно возможности выплатить все это обратно. Этот вопрос не рассматривается и не является принципиальным для Украины

Станислав Бышокполитолог

«Та поддержка, которая оказывает западными государствами Украине, — это и экономическая поддержка, и военно-техническая, и поддержка санкционная, делается исходя из того принципа, что, помогая Украине, западные демократии как бы помогают мировой демократии», — объяснил Бышок.

Политолог сообщил, что с этой точки зрения нынешний конфликт — это не столько про разногласия между Киевом и Москвой, а про разногласия между концепциями свободного мира, к которому Запад относит Украину, и несвободного, к которому западные страны относят Россию.

«Если мы говорим про такие большие идеи, то здесь мало кто думает относительно того, когда начать с Украины требовать возмещение расходов, которые на нее потратили западные страны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Объемы поддержки раскрыл депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

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    Алена Шевченко
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