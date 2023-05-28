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14:36, 28 мая 2023Россия

Российские военные пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило о пресечении действий двух украинских ДРГ в Харьковской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На купянском направлении российские военные «Западной» группировки войск пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что действия украинских диверсантов были пресечены в районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое в Харьковской области.

В Минобороны также отметили, что российским подразделениям при поддержке авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах сел Першотравневое и Тимковка и поселка Двуречная в Харьковской области, а также населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка в Луганской народной республике.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены ВСУ из Великобритании.

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    Алевтина Запольская
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