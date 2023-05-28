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18:18, 28 мая 2023Мир

Соперник Эрдогана заявил о близкой дружбе Турции и России

Соперник Эрдогана Кылычдароглу заявил, что Турция и Россия всегда были близкими друзьями

Фото: Yves Herman / Reuters

Турцию и Россию связывает давняя близкая дружба, и в дальнейшем отношения двух стран будут развиваться. С таким заявлением выступил соперник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства Кемаль Кылычдароглу, передает ТАСС.

«Турция и Россия всегда были близкими друзьями, наши отношения будут сохраняться и развиваться», — отметил лидер турецкой оппозиции.

Ранее в мае источник в Народно-республиканской партии Турции рассказал, что Анкара намерена сохранить добрососедские отношения с Москвой в случае победы оппозиционного кандидата Кылычдароглу во втором туре президентских выборов.

До этого Кылычдароглу обвинял Россию во вмешательстве в выборы и призывал Москву «убрать руки от турецкого государства». Политик также назвал Эрдогана фальшивым лидером и заявил, что глава государства «ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется».

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    Варвара Кошечкина
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