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13:03, 27 мая 2023Мир

Раскрыты планы Турции по отношениям с Россией в случае победы Кылычдароглу

Турция решила сохранить добрососедские отношения с Россией в случае победы Кылычдароглу
СюжетВыборы в Турции

Фото: Hannah McKay / Reuters

Турция намерена сохранить добрососедские отношения с Россией в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов, который пройдет 28 мая. Планы турецкой оппозиции раскрывает ТАСС со ссылкой на источник в Народно-республиканской партии.

Собеседник агентства подчеркнул, что Анкара и сам Кылычдароглу всегда ценили хорошие отношения с Москвой. «Уверяю, что, когда он победит на выборах, добрососедские отношения между Турцией и Россией сохранятся», — заверил он.

Источник ТАСС также подчеркнул, что Турция не будет ограничивать въезд российских туристов.

Ранее глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что слова Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении Москвы сократило спрос россиян на туры в Турцию. По словам дипломата, российские туристы «испугались этого заявления и не приехали».

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    Виктория Кондратьева
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