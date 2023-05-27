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10:28, 27 мая 2023Мир

В Турции обвинили оппозицию в сокращении числа российских туристов

Глава МИД Турции Чавушоглу: заявления оппозиции о санкциях отпугнули туристов из России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заявления оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении Москвы сократило спрос россиян на туры в Турцию. С таким обвинением выступил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью каналу NTV.

По словам дипломата, после слов Кылычдароглу и его партнеров о том, что Анкара в случае победы оппозиции введет санкции против России, российские туристы «испугались этого заявления и не приехали». ТАСС со ссылкой на слова министра уточняет, что Турция не досчиталась порядка миллиона российских туристов.

«В итоге мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений», — цитирует агентство слова дипломата.

Ранее Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы и призвал Москву «убрать руки от турецкого государства». Затем политик назвал Реджепа Тайипа Эрдогана фальшивым лидером и заявил, что глава государства «ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется».

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    Виктория Кондратьева
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