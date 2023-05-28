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22:26, 28 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы Турции
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусский лидер подчеркнул, что результаты прошедшего голосования свидетельствуют о доверии турецкого населения. «Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, — самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа», — отметил Лукашенко.

Ранее Эрдоган объявил, что второй тур президентских выборов завершен, и назвал себя их победителем. Позднее лидер оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер признала поражение оппозиции на выборах в Турции.

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    Марина Совина
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