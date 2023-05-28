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12:43, 28 мая 2023Мир

Российский посол в Лондоне заявил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом

Посол России в Великобритании рассказал об условиях мирных переговоров с Киевом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью «Би-би-си» в Лондоне заявил о готовности страны к мирным переговорам с Киевом, но на своих условиях. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает ТАСС.

По словам Келина, в Москве хотят мира, но для РФ важно, чтобы Украина не представляла угрозы и чтобы к украинцам и россиянам на Западе относились непредвзято, «так же, как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам в Швейцарии, а не по-особенному». Келин назвал целью специальной военной операции освобождение Донбасса от оккупации и заявил, что только идеалисты могут верить в победу Украины над Россией.

Посол подчеркнул, что мир можно было бы заключить в любой день, однако в текущих условиях из-за запрета президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией это невозможно. Келин также отметил опасность возможной заморозки конфликта, поскольку подобное развитие событий не позволит создать в Европе стабильный и долгосрочный мир.

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    Владимир Седов
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