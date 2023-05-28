Еврокомиссии пожаловались на соглашение испанского премьера Санчеса с Байденом

В Европарламенте раскритиковали соглашение испанского премьера Санчеса с Байденом

Соглашение испанского премьер-министра Педро Санчеса с правительством президента США Джо Байденом может представлять серьезную угрозу для Мадрида, заявил член Европарламента от Испании Хорхе Буксаде Вильяльба. «Лента.ру» изучила соответствующее обращение депутата к Еврокомиссии, в котором он призвал институцию оценить последствия этих договоренностей.

«Граница между Мексикой и США находится в состоянии постоянного миграционного кризиса, когда тысячи экономических иммигрантов прибывают в надежде перебраться в США. По данным Конгресса США, в 2022 году за попытку нелегального пересечения границы ежедневно арестовывали 6000 человек, что в сумме составляет 2,2 миллиона арестов за 12 месяцев», — заявил он.

Поскольку крупные города США переполнены, правительство господина Байдена достигло соглашения с президентом Испании Педро Санчесом (Санчес занимает должность премьер-министра, а не президента страны — прим. «Ленты.ру») о том, что Испания откроет свои двери для этих иммигрантов. Мы очень мало знаем об этом соглашении, но его цель состоит в том, чтобы легально ввезти тысячи этих иммигрантов, очевидно, для удовлетворения потребностей испанского рынка труда Хорхе Буксаде Вильяльба член Европарламента от Испании

Так парламентарий напомнил, что число безработных в Испании выросло до 3 миллионов, а безработица среди молодежи составляет 29,5%, что, по его словам, является самым высоким показателем среди государств-членов ЕС. В связи с этим он попросил Еврокомиссию дать оценку ранее упомянутых договоренностей.

Намерена ли она (Еврокомиссия — прим. «Ленты.ру») изучить его (соглашения — прим. «Ленты.ру») потенциальное влияние? Могут ли быть приняты особые меры, если, как ожидается, соглашение превысит возможности больного рынка труда Испании? Хорхе Буксаде Вильяльба член Европарламента от Испании

В конце апреля стало известно, что правительство Испании намерено усилить международные программы содействия легальной миграции, действующие в различных странах Центральной и Южной Америки, в соответствии с новой инициативой США. Как уточняет испанская El Mundo, соответствующий анонс был сделан после того, как президент США Джо Байден пригласил своего испанского коллегу Педро Санчеса посетить Белый дом 12 мая.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сложившуюся на южной границе страны, около Мексики. «Массированное вторжение на нашей южной границе не имеет прецедентов нигде в мире. Это абсолютное сумасшествие», — считает 45-й американский президент.