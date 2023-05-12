Трамп заявил о сумасшествии на южной границе США

Экс-президент США Трамп назвал ситуацию на южной границе страны сумасшествием

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сложившуюся на южной границе страны, около Мексики. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп назвал ситуацию на южной границе страны сумасшествием.

«Массированное вторжение на нашей южной границе не имеет прецедентов нигде в мире. Это абсолютное сумасшествие», — подчеркнул он.

Ранее правозащитники в США подали иск на администрацию президента страны Джо Байдена из-за мигрантов. Они осуществили это 11 мая за несколько минут до вступления в силу постановления, ограничивающего доступ к убежищу на американо-мексиканской границе.

В марте минимум 39 человек погибли при пожаре в мексиканском центре размещения мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес у границы США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что мигранты подожгли свои матрасы. Предполагается, что они сделали это в знак протеста против возможной депортации. «Они не думали, что это приведет к такой ужасной трагедии», — сказал президент. Большинство жертв оказались выходцами из Венесуэлы и Центральной Америки.