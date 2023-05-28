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16:34, 28 мая 2023Среда обитания

Главный водный канал Венеции окрасился в ярко-зеленый цвет

Вода главного водного канала Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за краски

Вода в главном водном канале Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за флуоресцентной краски, которая неизвестным образом попала в воду у моста Риальто. Об этом пишет местная газета Corriere del Veneto.

Сообщается, что по факту ЧП созвано экстренное совещание префекта района и полиции для расследования обстоятельств инцидента. По одной из версии следователей, краску могли разлить экоактивисты или неизвестный художник-акционист. Сейчас пробы воды изучаются сотрудниками пожарной службы и регионального агентства по охране окружающей среды Италии.

7 мая стало известно, что экоактивисты движения «Последнее поколение» вылили в Фонтан четырех рек в Риме черную краску. Отмечается, что краска была сделана на основе древесного угля. Таким жестом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, поскольку оно ведет к повышению температуры на Земле. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Активисты были задержаны.

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    Марина Совина
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