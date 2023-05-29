Победивший в Каннах фильм «Траектория падения» выйдет в России

Победивший в Каннах фильм «Траектория падения» выйдет в российский прокат

Победивший на 76-м Каннском фестивале фильм «Анатомия сладкого тела» (в России название ленты переведено как «Траектория падения») покажут в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Про: взгляд».

Картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь», появится в российских кинотеатрах в сентябре этого года.

«Победителем 76-го Каннского кинофестиваля стал психологический триллер Жюстин Трие "Траектория падения". В России кинопрокатная компания "Про: взгляд" выпустит фильм 14 сентября 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В основе сюжета триллера режиссера Жюстин Трие («Соблазн», «В постели с Викторией») история о писательнице, которую подозревают в убийстве своего супруга. Главную роль в проекте исполнила немецкая актриса Сандра Хюллер.

Отмечается, что премьера картины в Каннах сопровождалась десятиминутными аплодисментами. В России права на показ проекта были приобретены еще в 2022 году после прочтения сценария фильма.

Ранее режиссер «Траектории падения», получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, во время церемонии награждения раскритиковала правительство президента Эммануэля Макрона.

