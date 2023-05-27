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23:54, 27 мая 2023Культура

Победившая в Каннах режиссер раскритиковала правительство Франции

AFP: победившая в Каннах режиссер Трие раскритиковала Макрона за подавление протестов
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Reutersconnect.com

Кинорежиссер из Франции Жюстин Трие, получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннского кинофестиваля, во время церемонии награждения раскритиковала правительство президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет агентство AFP.

Трие возмутило подавление протестов против пенсионной реформы. По ее мнению, страна сильно пострадала из-за этого. «Общественное движение против пенсионной реформы было шокирующе отвергнуто из-за неолиберальной политики этого правительства», — сказала Трие, получая награду.

Режиссер получила «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Анатомия сладкого тела» (в России название фильма переведено как «Траектория падения»).

15 апреля Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Из-за этой инициативы по всей Франции прошли массовые протесты.

Урон, нанесенный протестующими против пенсионной реформы парижанами, будет стоить столице Франции почти в два миллиона евро. Ущерб от манифестация подсчитало издание Le Parisien.

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    Екатерина Подвигина
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