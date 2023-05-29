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11:27, 29 мая 2023Россия

В России ужесточат технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям

В России с 1 июня ужесточат технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

С 1 июня в России ужесточат минимальные технические требования к выпускаемым и ввозимым в страну автомобилям. Вступающие в силу изменения технического регламента безопасности транспортных средств перечислены сайте Минпромторга.

Так, все выпускаемые на территории России автомобили теперь должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2».

Кроме того, с начала лета будет запрещен импорт из дружественных стран легковых автомобилей в упрощенном порядке. Это значит, что на все ввозимые в страну машины снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее в мае сообщалось, что россияне стали вдвое чаще ввозить машины из-за рубежа для личного пользования. В частности, в первом квартале 2023 года на Владивостокской таможне оформили более 60,5 тысячи автомобилей, рассказали в ведомстве. Сильнее всего импорт автомобилей вырос в марте, составив более 22 тысяч штук (11 тысяч — в марте 2022 года).

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    Игорь Дмитров
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