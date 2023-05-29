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13:39, 29 мая 2023Силовые структуры

Вынесен приговор последнему киллеру Ореховской ОПГ

Киллера Болтона из Ореховской ОПГ приговорили к пожизненному сроку

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Московской области вынесен приговор Сергею Фролову, бывшему члену Ореховской ОПГ и шести его сообщникам. Об этом в понедельник, 29 мая, «Ленте.ру »рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, Фролов, являвшийся последним киллером разгромленной преступной группы, был известен в криминальном мире под кличкой Болтон. На протяжении многих лет он зарабатывал на жизнь заказными убийствами. На его счету 16 жертв, покушение на убийство пяти человек и подготовка к покушению на жизнь еще одного человека.

Фролов и его люди 17 июля 2010 года из двух автоматов расстреляли гендиректора фирмы Сергея Журбу «Одинцовское подворье» вместе с охранником и водителем. Позже в 2014 году киллеры Фролова добили водителя, а в 2015 застрелили адвоката, представлявшего интересы Журбы.

Сообщников Фролова приговорили к наказаниям от 19 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режимов.

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    Владимир Седов
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