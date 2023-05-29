Рада решила поддержать украинских производителей БПЛА

Верховная Рада Украины приняла закон о поддержке украинских производителей беспилотников

Закон о поддержке украинских производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приняла Верховная Рада Украины, сообщает ТАСС.

В частности, на время военного положения их хотят освободить от уплаты НДС и пошлин на комплектующие для беспилотников, которые фирмы ввозят на Украину для использования в собственных нуждах.

Ранее политолог Дмитрий Леви заявил, что Турция, вероятнее всего, продолжит поставлять Украине беспилотники Bayraktar TB2, поскольку страна хочет сохранить статус-кво в международных отношениях, одновременно и поддерживая Украину, и продолжая сотрудничество с Россией по разным направлениям.