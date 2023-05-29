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14:35, 29 мая 2023Экономика

В экономике Китая заметили новые проблемы

Reuters: экономисты ожидают сокращения активности в производственном секторе Китая

Фото: Jamie Street / Unsplash

Китайская экономика продолжает испытывать проблемы, несмотря на завершение локдаунов, связанных с COVID-19, надежды аналитиков на ускоренный рост пока не оправдываются. К такому выводу пришли экономисты, опрошенные Reuters.

Активность в производственном секторе в мае продолжила сокращаться, о чем свидетельствует прогноз (официальные данные появятся 31 мая) индексу менеджеров по снабжению (PMI) — 49,4 пункта. В апреле он составлял 49,2 пункта, но значение меньше 50 все равно означает снижение к предыдущему месяцу, замечает агентство.

Данные за апрель демонстрируют резкое сокращение импорта, падение цен производителей и инвестиций в недвижимость, а результаты промышленного производства и розничных продаж оказались слабее ожиданий.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что базовый импульс роста в мае оказался слабым, данные по производству стали о потоках сырьевых товаров указывают на проблемы на начальных стадиях производства. При этом на прошлой неделе фьючерсы на железную руду опустились до минимума за полгода, что говорит об ожиданиях слабого спроса летом.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы среди молодежи в Китае достиг рекордных 20,4 процента. При этом, по оценкам экспертов, в ближайшие месяцы ситуация может только ухудшиться.

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    Платон Щукин
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