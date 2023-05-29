В апартаментах «Москва-сити» обрушилась стена

В апартаментах Neva Towers в центре «Москва-Сити» обрушилась стена

В комплексе апартаментов Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити» обрушилась стена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, в апартаментах на 60-м этаже одной из башен комплекса. Площадь обрушения оценили в три квадратных метра. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, причиной обрушения стены стал небольшой пожар. Оказалось, что загорелся строительный мусор на площади одного квадратного метра.

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