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20:40, 29 мая 2023Среда обитания

В апартаментах «Москва-сити» обрушилась стена

В апартаментах Neva Towers в центре «Москва-Сити» обрушилась стена
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В комплексе апартаментов Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити» обрушилась стена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, в апартаментах на 60-м этаже одной из башен комплекса. Площадь обрушения оценили в три квадратных метра. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, причиной обрушения стены стал небольшой пожар. Оказалось, что загорелся строительный мусор на площади одного квадратного метра.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ветром сдуло крышу многоквартирного жилого дома. Речь шла о доме на Дунайском проспекте. Как уточнили в ведомстве, из-за мощных потоков воздуха частично обрушилась временная кровля здания.

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    Нина Ташевская
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