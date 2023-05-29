Российских туристов предупредили о больших проблемах с питанием в отелях Кубы

TourDom: российским туристам рекомендовали избегать отелей Кубы с местными поварами

Российские туристы начали жаловаться на большие проблемы с питанием в гостиницах Кубы. Об этом пишет портал TourDom.

Россиянам рекомендовали избегать отелей с местными поварами в отелях популярной пляжной страны. По мнению специалистов туротрасли, кубинцы не только весьма своеобразно готовят еду, но и часто ее портят. «Даже яичницу, — предупредили они. — Звездность отеля в этом плане ничего не гарантирует. Нужно знать ситуацию изнутри по каждому из них».

Так, к примеру, в четырехзвездочный PGS Varadero Hotel специально пригласили поваров из Турции. «Выбирать его можно как раз из-за питания, а в остальном средний отель», — рассказал изданию один из турагентов.

Еще одна проблема, с которой россияне сталкиваются во время отдыха на Кубе, — качество морепродуктов в гостиницах. «Чтобы отведать их, чаще всего нужно ехать в рестораны, но есть и исключения, — добавили эксперты. — По этой составляющей из "пятерок" точно не подведет Melia Peninsula Varadero».

Ранее в мае стало известно, что еще один отечественный авиаперевозчик начнет летать на Кубу. Российская авиакомпания, входящая в состав группы «Аэрофлот», будет выполнять регулярные рейсы из Москвы в кубинский город Варадеро на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 с 1 июля.

