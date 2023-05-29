Трансгендер из Казахстана устроил дебош в баре в Москве в День пограничника

Shot: в Москве задержали трансгендера из Казахстана, устроившего дебош в баре

Женщина-трансгендер из Казахстана устроила дебош в одном из баров Москвы в День пограничника. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, 28 мая 44-летняя гражданка Казахстана пришла в бар, находящийся на станции метро Новослободская, где, напившись, начала выкрикивать лозунги против Российской армии и нарушать общественный порядок. В результате сотрудники заведения были вынуждены вызвать полицию.

Прибывшие на место силовики выяснили, что год назад женщина была мужчиной, но сменила пол. В отделении на нее составили протоколы по нескольким административным статьям, включая дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее москвичка устроила дебош в караоке-баре «Эль и стаут» на улице Яблочкова на севере столицы из-за песни украинской рок-группы «Океан Ельзи», которую заказали и спели другие посетители. Муж россиянки позвонил в полицию и заявил, что в заведении исполняют «националистические песни». В это время его супруга попыталась прервать песню «Без бою» путем поломки аппаратуры.