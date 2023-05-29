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15:43, 29 мая 2023Культура

Тарантино рассказал о придуманных специально для его фильмов наклейках в Каннах

Квентин Тарантино рассказал о придуманных специально для его фильмов наклейках в Каннах

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что специально для его фильмов на Каннском кинофестивале в 1992 году были разработаны наклейки для билетов, предупреждающие о наличии жестоких сцен. Этим кинематографист поделился в интервью Deadline.

По словам Тарантино, организаторы кинофестиваля сочли фильм «Бешеные псы» чрезмерно жестоким. «Они придумали для нашего показа то, чего никогда раньше не делали, они вклеили в билет оранжевую наклейку с надписью: "Этот фильм может быть слишком жестоким для вас, чтобы его смотреть". Они никогда не делали этого раньше, и в итоге они наклеили ту же наклейку на [билеты на] «Криминальное чтиво», когда оно шло здесь в 1994 году», — посмеялся он.

Ранее Тарантино ответил на вопрос о возможном завершении режиссерской карьеры. «Продолжение следует», — сказал постановщик в ходе беседы с журналистами на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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    Варвара Кошечкина
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