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08:58, 27 мая 2023Культура

Тарантино ответил на вопрос о завершении карьеры знаменитой фразой

Квентин Тарантино ответил на вопрос о завершении карьеры фразой «продолжение следует»

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино ответил на вопрос о возможном завершении режиссерской карьеры. Об этом сообщает France24.

«Продолжение следует», — сказал постановщик в ходе беседы с журналистами на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

В марте сообщалось, что Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма под названием «Кинокритик». «Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что сниму проект осенью», — рассказал режиссер.

До этого Тарантино поделился, почему его предстоящий фильм «Кинокритик» станет последним в карьере. Кинематографист признался, что его больше не мотивируют съемки полнометражных проектов. «Что значит кино сегодня? Это то, что вы видите по телевизору? Это то, что вы видите на киноэкране? И как долго это длится в кинотеатре? Две недели?» — высказался режиссер. Он также признался, что сейчас хочет проводить больше времени со своей семьей.

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    Марина Совина
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