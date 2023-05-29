Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:10, 29 мая 2023Из жизни

Бывший солдат без обеих ног покорил вершину Эвереста

Бывший солдат Гари Будха Магар стал первым безногим альпинистом, покорившим Эверест

Фото: Ryan Sosna-Bowd / Getty Images

Бывший британский солдат, лишившийся ног в Афганистане, покорил Эверест и стал первым безногим альпинистом, которому это удалось. Об этом сообщает The Guardian.

Во время службы в Афганистане в 2010 году Гари Будха Магар из британского города Кентербери, графство Кент, наступил на самодельное взрывное устройство и потерял обе ноги. Позднее он поставил перед собой цель совершить восхождение на Эверест — высочайшую гору в мире, высота которой составляет 8849 метров.

Магар начал восхождение 17 апреля, ровно через 13 лет после того, как лишился конечностей. 18 дней он провел в лагере у подножия Эвереста в ожидании хорошей погоды. 19 мая в 15:00 альпинист достиг вершины Эвереста.

Материалы по теме:
Мертвый сезон Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Мертвый сезонДесятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
10 июня 2019
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже» Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
9 октября 2019

Магар планировал покорить Эверест еще в 2018 году, однако в то время действовал запрет на восхождения для людей, у которых ампутированы обе ноги, а также для незрячих. Чтобы осуществить свою мечту, ему пришлось добиваться его отмены.

«Без потери ног я бы не взобрался на Эверест. Все, что происходит, происходит к лучшему», — подчеркнул альпинист. После спуска с горы Магар заявил, что с нетерпением ждет встречи со своей семьей и хочет вернуться в Афганистан на то место, где он потерял ноги, чтобы сказать «спасибо».

Ранее сообщалось, что британский альпинист стал первым незрячим человеком, которому удалось самостоятельно подняться на 137-метровую скалу Олд-Ман-оф-Хой на шотландском острове Хой. Несмотря на помощь и необходимое снаряжение, британец пробирался в основном наощупь.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Белгородский губернатор заявил о заходе в регион минимум пяти ДРГ с начала СВО
    Раскрыто число сохранивших производство в России итальянских компаний
    В Подмосковье школьники сняли издевательства над сверстницей на видео
    Российская армия пресекла попытку отряда ВСУ продвинуться в Запорожской области
    Модель появилась в Каннах в платье с петлей на шее в знак протеста
    Психолог назвала возбуждающие женские качества
    В российском городе заявили о самом сильном обстреле ВСУ с начала спецоперации
    Создание каменных орудий оказалось опасным для жизни
    Бывший солдат без обеих ног покорил вершину Эвереста
    Силы НАТО заблокировали доступ к зданиям муниципалитета на севере Косово
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.