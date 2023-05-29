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20:14, 29 мая 2023Силовые структуры

В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные ВСУ боеприпасы

Полицейские нашли и уничтожили схроны ВСУ с гранатометами и боеприпасами под Херсоном

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские уничтожили оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) схроны с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, во время поисковых мероприятий правоохранители нашли недалеко от поселка Чаплинка три артиллерийских снаряда, пять снарядов от реактивной системы залпового огня «Град», два стартовых двигателя от ручного противотанкового гранатомета и 115 головных взрывателей. Опасные предметы сотрудники МВД уничтожили накладным зарядом на месте.

Кроме того, в самом поселке Чаплинка полицейские нашли полиэтиленовый пакет с 16,5 килограмма артиллерийского пороха в недостроенном здании, а около села Владимиро-Ильинка Новотроицкого МО они изъяли из тайника цинк с винтовочными патронами со следами коррозии, два запечатанных цинка со 160 неизвестными патронами, шесть пороховых ускорителей, два станковых гранатомета, противотанковую управляемую ракету и другие боеприпасы.

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    Екатерина Власова
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