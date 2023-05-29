Главу фирмы по оказанию иммиграционных услуг задержали за обман 70 россиян

В Сочи полиция задержала главу фирмы по оказанию иммиграционных услуг за обман 70 россиян

Московские полицейские задержали в Сочи 38-летнего главу фирмы по оказанию иммиграционных услуг и его 47-летнюю подчиненную. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По данным полиции, сообщники предлагали клиентам оформить трудовые визы для работы за пределами в России, за свои услуги они требовали от 45 тысяч рублей. Договоры с гражданами заключались в офисе на Братиславской улице в Москве.

При этом взятых на себя обязательств обвиняемые не выполняли. Они просто забирали деньги и тратили их на личные нужды. Общий ущерб от их деятельности составил более пяти миллионов рублей. От действий подельников пострадали более 70 россиян.

По решению суда фигурантов поместили в СИЗО.