Психолог назвала способы перестать отвлекаться на удаленке

Психолог Кузьмина: не отвлекаться при работе из дома помогут переодевание и списки дел

Приемы, которые помогут не отвлекаться при работе из дома, назвала клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина. Эти способы, включающие составление списков дел и особый подход к одежде, она перечислила для «Ленты.ру».

По данным опроса сервиса и платформы hh.ru, только 30 процентов респондентов не отвлекаются на сторонние дела при работе на удаленке. Остальные выходят в магазин, ездят по делам, смотрят фильмы, гуляют с животными или играют. По словам Кузьминой, перестать отвлекаться на других членов семьи при работе можно, если четко обозначить границы. «Не нужно позволять себя отвлекать. Чтобы помочь себе и другим настроиться на рабочий лад, необходимо оборудовать рабочее место», — уточнила она, добавив, что это поможет выстроить рабочие границы, видимые другим. Важно, добавила психолог, помнить и о переодевании.

Очень важно поддерживать свой внешний вид в течении рабочего дня. Переодеваясь, человек сам себя настраивает на предстоящий рабочий процесс. Переключает внимание с отдыха и домашних дел на рабочие задачи

Алевтина Кузьмина клинический психолог

Кроме того, добавила она, рабочую неделю стоит начинать с составления списка рабочих и личных дел, отделив бытовые задачи от трудовых. «Не стоит стесняться (особенно под эгидой тренировки памяти) составлять этот список и обращаться к нему, когда этого требует ситуация. На тренировку памяти отсутствие расписания никак не повлияет, а вот производительность труда может ухудшиться», — предупредила Кузьмина. Особенно эффективно, продолжила специалистка, использование такого опорного материала в состоянии утомления: когда мозг устает, он сам себе часто упрощает расписание, отказываясь от каких-то задач.

Также, говорит Кузьмина, в течение рабочего дня нужно правильно и регулярно питаться: без энергии мозг будет стремиться уходить от деятельности. Не стоит забывать и об отдыхе.

Чтобы отдых вместо 15 минут не затягивался на час, стоит заранее спланировать необходимые перерывы. Очень важно не подменять понятия: отдых в перерыве — это не поход в магазин

Алевтина Кузьмина клинический психолог

Кузьмина уточнила, что если даже при соблюдении этих правил решение текущих задач откладывается, нужно обратиться к психологу. «Это может быть прокрастинация, которую не стоит путать с ленью. Специалист поможет разобраться, что же блокирует мотивацию к деятельности и ее реализацию», — заключила она.

Ранее практикующие психологи Петр Галигабаров и Ольга Шалдыбина назвали способы сохранить ментальное и физическое здоровье на удаленке. По их словам, постоянная работа из дома опасна развитием гиподинамии и обнулением большинства социальных контактов.